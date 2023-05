Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej złożył życzenia funkcjonariuszom z okazji ich święta. Zobaczcie galerię zdjęć z akcji strażaków

Międzynarodowy Dzień Strażaka 2023

4 maja Międzynarodowym Dniem Strażaka

Poniżej cała treść życzeń od komendanta Państwowej Straży Pożarnej:

"Nasza strażacka służba jest zawsze pełna wyzwań i wielu trudnych zadań. Rok 2022 zakończyliśmy rekordem. Przeprowadziliśmy ponad 608 tysięcy interwencji. Mamy świadomość ogromu pracy, wysiłku i wyrzeczeń. Dzień Strażaka jest najlepszą okazją do podziękowania za Państwa codzienną służbę, zapał w realizacji powierzonych zadań oraz wkład włożony w budowanie wizerunku straży pożarnej. To dzięki Wam już od wielu lat strażak cieszy się w społeczeństwie najwyższym poziomem zaufania.

Nasze Święto stanowi zawsze pewną cezurę, która skłania do podsumowań oraz refleksji. W miniony roku, w czasie pełnionej służby odeszło pięciu naszych kolegów. Jest to z pewnością trudne doświadczenie, mimo że niebezpieczeństwo jest wpisane w naszą codzienność. Animuszu dodaje nam nasza wrodzona empatia i potrzeba pomagania bliźnim, którzy znajdują się w trudnym położeniu. Towarzyszy nam nieustanna świadomość ratowanego zdrowia i życia ludzkiego, które są najwyższą wartością. Nie sposób nie wspomnieć tu o akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji i dwunastu ocalonych istnieniach. To najbardziej wymierny przykład naszej pomocy pośród setek innych. Jako nowoczesna służba ratownicza na światowym poziomie zawsze śpieszymy tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Korzystając ze wspaniałej okazji, pragniemy wszystkim zaangażowanym w tę służbę, życzyć siły i wytrwałości. Te słowa kieruję również do Waszych Rodzin, które wspierają Was w codziennych obowiązkach. Niech nasz patron święty Florian czuwa nad nami wszystkimi każdego dnia, wspomaga we wszelkich zadaniach i dodaje otuchy w obliczu najtrudniejszych wyzwań."