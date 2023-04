Komik otrzymał lokal na fundację Psia Krew. To standuper Adam Van Bendler

Mimo tego, że lokal przy ulicy Obrońców Westerplatte wymaga trochę pracy, Adam Van Bendler może uznać uzyskanie go za swój wielki sukces. To właśnie tam będzie mieścić się siedziba Fundacji Psia Krew.

Dziś odebrałem klucze do lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte w Gdańsku, w którym mieścić się będzie siedziba Fundacji Psia Krew i centrali Animal Helper! - pisze na facebooku komik - Kilka miesięcy temu wzięliśmy udział w procedurze najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym skierowanej do organizacji pozarządowych i nasza oferta zwyciężyła, co utwierdza nas tylko w przekonaniu, że Miasto Gdańsk wspiera zwierzęta i prozwierzęce inicjatywy.