Kompostownia w gdańskim Zakładzie Utylizacyjnym już pracuje. Oficjalne otwarcie hermetycznej kompostowni [zdjęcia]

Sama hala przyjęcia odpadów ma blisko 1400 m kw.

- To tu zaczyna się trwający 5 tygodni proces kompostowania, czyli mieszania odpadów z materiałem strukturalnym i ich dystrybucja do boksów. Następna jest trwająca 8 tygodni faza dojrzewania z intensywnym napowietrzaniem tego materiału. Powietrze wychodzące z instalacji objęte jest systemem mechanicznej wentylacji wyposażonej w system oczyszczania. Zachodzą tam naturalne procesy biologiczne, bez konieczności stosowania jakiejkolwiek chemii. Dwoma 10-metrowymi kominami do atmosfery wydobywa się już czyste, w zasadzie bezwonne powietrze. Końcowym produktem przetwarzanych w hali jest polepszacz gleby i kompost - np. do sprzedaży czy wykorzystania w ogrodnictwie. - opowiadał Michał Dzioba, prezes ZU.