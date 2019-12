Kompostownia w Zakładzie Utylizacyjnym na Szadółkach gotowa! Ma ograniczyć do minimum uciążliwy fetor ze składowiska odpadów

Mimo trudności, które dotknęły obiekt na ostatnim etapie budowy, hermetyczna kompostownia przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku Szadółkach jest już gotowa. Odegra kluczową rolę w ograniczeniu wpływy Zakładu Utylizacyjnego na środowisko.

- W ostatnich dniach przeprowadziliśmy próbę szczelności kompostowni i uzyskaliśmy pozytywne rezultaty - powiedział Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. - To oznacza, że instalacja spełnia jedną ze swoich kluczowych funkcji, jaką jest odseparowanie procesu kompostowania od środowiska zewnętrznego. Wczoraj do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o wydanie zgody na użytkowanie obiektu, co pozwoli na jej eksploatację.