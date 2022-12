Komunikacja miejska w Gdańsku. Oceń, na jakim znajduje się poziomie. Anonimowa ankieta UM i ZTM-u Krzysztof Dunaj

Co dla pasażerów jest ważniejsze - wyższa jakość komunikacji miejskiej, czy atrakcyjne ceny biletów? Odpowiedzi m.in. na takie pytanie można udzielić w ankiecie, która ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdańsku. Ankieta dostępna jest do 20 grudnia 2022 roku. Wypełnienie jej trwa nie więcej niż 10 minut. Link do badania znajduje się na końcu artykułu.