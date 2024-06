Komunikacja w Gdyni podczas Open'er Festival 2024. Najważniejsze informacje dla uczestników i mieszkańców

Mamy pierwsze informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej w związku z Open'er Festival 2024 w Gdyni. Pierwsze wieści ogłosił wiceprezydent Gdyni, Tomasz Augustyniak podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 24 czerwca.

– Przede wszystkim, tak jak w latach ubiegłych, za transport uczestników festiwalu będzie odpowiadać ZKM Gdynia – w ramach linii OF. To blisko 100 dodatkowych pojazdów, które będą obsługiwać uczestników festiwalu. Dowóz uczestników festiwalu będzie odbywał się z przystanku przy dawnej poczcie na placu Konstytucji do ulicy Zielonej, czyli Wąwozu Ostrowickiego – bez przystanków pośrednich. Odwóz w dwóch wariantach, które będą też dostosowywane do natężenia oraz do tego, jaki będzie przebieg i potrzeby uczestników festiwalu. W kontekście komunikacji festiwalowej pracujemy od 2 do 7 lipca, a więc obsługa tej linii rozpoczyna się dzień przed startem festiwalu, a kończy dzień po. Warto pamiętać o tym, że jest ona bezpłatna dla uczestników festiwalu – pod warunkiem, że okażą oni bilet jednodniowy bądź karnet, bądź też opaskę festiwalową. Nie jest to komunikacja dla innych uczestników komunikacji miejskiej Gdyni. Co do mieszkańców też chciałbym wspomnieć o tym, że w związku z wydarzeniami festiwalowymi, ale też w związku z trudną inwestycją w tej części Gdyni, będą też wzmocnione linie regularne – w szczególności linia 309 – i linie nocne, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba i dozór ruchu stwierdzi obciążenie którejś z linii, będziemy wzmacniać też pozostałe – mówi Tomasz Augustyniak, wiceprezydent Gdyni.