Koncert Alicji Majewskiej w Gdansku: Żyć się chce 30.01.2020

Twenty One Pilots i Asap Rocky wystąpią na festiwalu Open'er 2020

Znamy kolejne gwiazdy, które zagrają w tym roku w Gdyni. To Twenty One Pilots, jeden za najbardziej popularnych zespołów rockowych ostatnich lat. Posłuchamy go 2 lipca na dużej scenie festiwalu Open'er 2020. Kolejną gwiazdą tego dnia będzie raper Asap Rocky.