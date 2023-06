Koncert "Pokolenia Wolności" w Gdańsku. Tłumy na Placu Zebrań Ludowych! ZDJĘCIA

Największe muzyczne gwiazdy w Gdańsku!

W repertuarze artystów znalazły się kultowe piosenki lat 80. i 90. Niektóre piosenki, jak m.in.: „Po co wolność”, „Chcemy być sobą”, „Nie pytaj o Polskę”, „Dorosłe dzieci” czy „Przeżyj to sam”, są śpiewane do dziś, także przez nowe pokolenie.

Na scenie było można zobaczyć niezwykle doświadczone gwiazdy takie jak: Kayah czy Doda oraz pokolenie 20-latków, które reprezentowała Natalia Szroeder, Daria Marx czy Tribbs.