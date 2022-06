Koncert w IKM w Gdańsku. 6 lipca 2022 r. energetyczny duet jazzowy - norweski perkusista i amerykański saksofonista/ klarnecista

Doskonałe porozumienie owocuje muzyką nieprzewidywalną, ale także pełną niezwykłej energii pulsującej w dzikim rytmie tak w niesamowicie szybkich partiach perkusji, jak i potężnym ryku saksofonu Kena Vandermarka. Otwartość, kreatywność i porozumienie – oto trzy słowa które opisuje to, co na pewno będzie można znaleźć na koncertach duetu. Współpracują ze sobą od niemal od dwóch dekad, a w świecie muzyki improwizowanej uważani są za jeden z jej filarów.

Ken Vandermark rewelacyjny saksofonista (przede wszystkim tenorowy) i klarnecista (przede wszystkim basowy). Jego gra na obu tych instrumentach, powoduje, że znaleźć się on powinien pośród najwybitniejszych przedstawicieli obu tych instrumentów we współczesnym jazzie. Winien być jednak postrzegany także jako animator jazzowej sceny. Wielość projektów, które prowadzi doprawdy imponuje. Wczesny okres twórczości Kena Vandermarka, to współpraca z rockowym zespołem The Flying Luttenbachers. Podstawową formą wypowiedzi Vandermarka pozostaje jednak jazz. Tworzy Ken Vandermark Quartet, którego koncepcja przeniesiona została do The Vandermark 5.