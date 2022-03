Koncert w Łęcznej. To był najlepszy mecz Lechii Gdańsk w tym sezonie. O powtórkę będzie trudno, ale biało-zieloni wierzą w przełamanie

To było świetne spotkanie w wykonaniu Lechii Gdańsk. Wtedy jeszcze z przyjemnością patrzyło się na zespół Tomasza Kaczmarka. Wysoki pressing, szybkie przejście z obrony do ataku, piękne akcje i przede wszystkim skuteczność. To cechowało biało-zielonych. Warto tu wspomnieć gola Kacpra Sezonienki, którego poprzedziła kapitalna akcja i podanie Flavio Paixao. Portugalczyk zdobył tamtego wieczora dwie bramki, a strzelanie rozpoczął Łukasz Zwoliński.

Co prawda Lechii grało się znacznie łatwiej, bo jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę ujrzał Janusz Gol, natomiast jeśli wróci się pamięcią do tego spotkania, to gra gdańszczan w ogóle się nie zmieniła. To była dominacja od pierwszej do ostatniej minuty. Przytrafiło się wprawdzie parę błędów w defensywie, Dusan Kuciak musiał raz czy dwa się wykazać, lecz zdecydowanie więcej sytuacji mieli zawodnicy Lechii. Wynik spokojnie mógł być wyższy, wręcz hokejowy.