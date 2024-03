Konfederacja i Bezpartyjni samorządowcy prezentują kandydatów do Sejmiku Województwa Pomorskiego

Jak dodał Urbaniak, kluczową kwestią z punktu widzenia koalicji Konfederatów i Bezpartyjnych Samorządowców będą fundusze województwa. Także te związane z Zielonym Ładem.

- Jednym z elementów, które nasi kandydaci będą w kampanii podnosić i rzeczą, która jest bardzo istotna z punktu widzenia także naszego województwa jest to, na co wydawane są dzisiaj środki Sejmiku Wojewódzkiego. Wiele rzeczy, które mamy w budżecie wojewódzkim, to są na przykład środki unijne. Te środki unijne mają bardzo konkretne zastosowanie. My jesteśmy za tym, żeby przede wszystkim zablokować także na poziomie samorządowym, choćby działania związane z Europejskim Zielonym Ładem - dodał.