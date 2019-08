Konferencja na Ołowiance: "Wszystko dla Gdańska" wsparło kandydaturę Piotra Adamowicza na posła

- Dzisiaj również jest taki ważny moment. Jako członkowie jednogłośnie poparliśmy kandydaturę Piotra Adamowicza na posła do Sejmu RP. To osoba niezwykle kompetentna, która zasłużyła się dla Polski i mogła pełnić wielkie funkcje w państwie, jednak zawsze starała się funkcjonować skromnie w cieniu swojego brata – mówił prezes stowarzyszenia Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska. - Dzisiaj przychodzi możliwość wykorzystania ogromnego potencjału Piotra Adamowicza. Jesteśmy pewni, że po 13 października, będzie reprezentantem Gdańska i Pomorza w Sejmie.

„Murem za Piotrem” - skandowali podczas spotkania na Ołowiance działacze gdańskiego stowarzyszenia. Członkowie „Wszystko dla Gdańska” zebrali się pod napisem „Gdańsk”, by zachęcić mieszkańców do głosowania na kandydata, który będzie „czwórką” na gdańskiej liście Koalicji Obywatelskiej podczas październikowych wyborów. Miejsce rozpoczęcia kampanii Piotra Adamowicza wybrano nieprzypadkowo. Tu zaczynali swoje ostatnie wyborcze batalie samorządowe Paweł Adamowicz oraz Aleksandra Dulkiewicz.

Piotr Adamowicz to działacz opozycji demokratycznej, uczestnik strajków sierpniowych w Stoczni Gdańskiej czy pracownik Komisji Krajowej „Solidarności”. Od lat 90. związany głównie z zawodem dziennikarza, m.in. jako korespondent zagranicznych agencji informacyjnych. W piątek przyznał, że przez całe życie stał w miejscu, gdzie dziś stoją zaproszeni na konferencję dziennikarze, jednak obecna sytuacja w kraju zmusiła go do podjęcia nowego wyzwania.