Konflikt o Westerplatte sprawił, że turyści z całej Polski przyjeżdżają, aby porównać doniesienia medialne z rzeczywistością

- Tłumy na Westerplatte pojawiły się w związku z instalacją zawierającą hasła sprzeciwu wobec specustawy, ale od środy ruch zmalał - mówił jeszcze w piątek dr Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Miasta Gdańska . - To wypadkowa szumu medialnego, pogody.

W sobotnie południe na płatne miejsce parkingowe trzeba było czekać nawet kilkanaście minut. - Tak jest od dwóch tygodni - przyznaje Danuta Dawkuszewicz, prowadząca jeden z prywatnych parkingów . - Ruch zaczyna się o 9 rano, kończy o 20. To skutek szumu medialnego wokół specustawy.

Prognozy się nie sprawdziły. Zatłoczone drogi dojazdowe, brak miejsc na parkingach, kolejki do straganów z pamiątkami - tak wyglądało w weekend Westerplatte.

Potwierdzają to także sami turyści. - Głównie chcemy pokazać dzieciom historię, ale także zobaczyć miejsce, o którym ostatnio jest tak głośno - mówi Michał Bryła, który z rodziną ze Słupska.- Zobaczyliśmy jak tu jest i uważamy, że żadna władza nie powinna zawłaszczać tego miejsca.

Zwiedzający mieli okazję zetknąć się nie tylko z pamięcią o bohaterskiej obronie skrawka Polski we wrześniu 1939 roku, ale także ze współczesną polityką.

- Westerplatte należy się dobre zarządzanie - przekonuje pod Wartownią nr 1 Ewa i Jarosław z Gliwic.- Niezależnie, kto tu będzie gospodarzem, warto jednak zastanowić się nad pomysłem rekonstruowania ruin przez Muzeum II Wojny Światowej. Pytanie, czy w obecnym kształcie nie przemawiają one bardziej do wyobraźni zwiedzających.

Podobne wrażenie odnieśli Joanna i Krysztof Legan z Sępólna Krajewskiego, zwiedzający Westerplatte z dwójką dzieci. - Na zdjęciach w internecie widziałam walające się puszki po piwie, napisy sprejem na ruinach - wspomina Joanna. - Puszek nie ma, są za to tłumy zainteresowane historią. Dlatego uważam, że nie powinno się zabierać miastu tego terenu.

Apelują do władz: Westerplatte do wysprzątania

Ostrzej o skutkach specustawy mówi gdańszczanin, Jarosław Sergiejczyk, spotkany pod pomnikiem z żoną i teściami. - To próba pisania historii na nowo przy pomocy kłamliwej propagandy - twierdzi. -Nie wiadomo jeszcze, jakie pomniki nie związane z Westerplatte zechcą tu postawić.

- Westerplatte to miejsce, w którym każdy Polak musi raz w życiu odwiedzić i symbol naszego wspólnego pamiętania o wrześniu 1939 r. - mówi dr Gierszewski. - Co roku Pomnik Historii i Pole Bitwy odwiedza od 300 do 800 tys. turystów z całego świata

WIDEO: „Ostatnią nadzieją jest Andrzej Duda”. Aleksandra Dulkiewicz napisała do prezydenta RP list z prośbą, aby nie podpisywał specustawy o Westerplatte