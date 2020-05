Koniec dominacji dziewczynek w Miejscu Odrzańskim. We wsi urodził się pierwszy chłopczyk od ponad 10 lat!

Chłopiec przyszedł na świat w sobotę. Na razie przebywa z mamą w szpitalu. Rodzice poinformowali o tym fakcie swoich znajomych w mediach społecznościowych. Ale jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, nie chcą rozgłosu i raczej unikają kontaktu z dziennikarzami.

Bardzo cieszymy się z tych narodzin. Mamy nadzieję, że będzie nam przebywać mieszkańców, zarówno tych płci męskiej jak i żeńskiej - uśmiecha się Rajmund Frischko, wójt gminy Cisek.

Ostatni chłopiec przyszedł tu na świat w 2010 roku. Od tego czasu we wsi urodziło się 12 dziewczynek. Początkowo nikt nie zwrócił na to uwagi. Dopiero po licznych sukcesach młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Miejsce Odrzańskie, którą opanowały właśnie dziewczyny, zorientowano się, że mamy do czynienia z wyjątkowym fenomenem.

Rok temu wsią zainteresowały się redakcje z całej Polski. Od TVP przez TVN po Polsat. Gościła u nas także dziennikarka "New York Timesa".