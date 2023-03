Koniec z podtopieniami w Gdańsku? Miasto twierdzi, że jest gotowe na każdą ewentualność Michał Karcz

Sezon wiosenno-letni już się rozpoczął. To właśnie wtedy dochodzi w Gdańsku do podtopień. Przez lata ten problem dotykał wielu mieszkańców miasta. Urząd zakomunikował, że we współpracy ze służbami porządkowymi i spółkami miejskimi jest gotowy na każdą ewentualność.