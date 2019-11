Koniec z próbnym egzaminem ósmoklasisty! Zaskakująca decyzja CKE

Do tej pory przeprowadzono go raz, w poprzednim roku szkolnym. Wówczas podeszli do niego absolwenci wydłużonych z 6 do 8 lat szkół podstawowych. Egzaminu nie dało się oblać, ale wyniki były kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich.

- Od początku zakładaliśmy, że próbny egzamin przeprowadzimy tylko raz – mówił w rozmowie z TVN24 dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. - Uczniowie i nauczyciele w czasie przygotowań mogą korzystać między innymi z egzaminu, który przeprowadziliśmy w kwietniu zeszłego roku, egzaminu pokazowego sprzed dwóch lat, zadań z informatorów egzaminacyjnych.

Uważa, że na stronach internetowych centrów egzaminacyjnych jest wystarczająco dużo materiałów, by dzieci mogły przećwiczyć swoją wiedzę.