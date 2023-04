Konkurs Kaszubski w restauracji McDonald's w Pucku 2023. Ponad 100 uczestników 10. edycji Konkursu Kaszubskiego w puckim McDonaldzie

10. edycja Konkursu Kaszubskiego w McDonald’s w Pucku

Konkurs Kaszubski w McDonald's w Pucku po raz pierwszy odbył się w 2011 roku, następnie odbywał się co roku aż do 2019 r., kiedy to nastąpiła trzyletnia, pandemiczna przerwa w organizacji Konkursu Kaszubskiego w McDonald’s w Pucku. Wznowiono go właśnie w 2023 r. W sobotę, 22 kwietnia do puckiego McDonalda zjechały dzieci i młodzież nie tylko z terenu samego miasta Puck, lecz także z całego powiatu puckiego (od Helu, Jastarni, poprzez gminy: Władysławowo, Krokowa i Puck), z powiatu wejherowskiego (m.in. Bojana, Nadola, Koleczkowa, Redy, Rumi) czy z Trójmiasta.

W 10. edycji Konkursu Kaszubskiego w McDonald’s w Pucku wzięło udział ponad stu uczestników. Dzieci i młodzież w najróżniejszych kategoriach wiekowych wykazywali się znajomością języka kaszubskiego przed jury w składzie: Adam Hebel, Anna Hebel oraz Krystian Turzyński. Jedni przygotowali wiersze, które pięknie recytowali; inny śpiewali, a jeszcze inni przeprowadzali z jury ciekawe i interesujące rozmowy - wszystko oczywiście w języku kaszubskim.