Konkurs Miss Województwa Pomorskiego 2023. Zobacz, jak wyglądały przygotowania do półfinału ZDJĘCIA Joanna Surażyńska

Konkurs Miss Województwa Pomorskiego 2023 trwa w najlepsze. Konkurs zwieńczy gala finałowa, na której zostanie wybrana najpiękniejsza mieszkanka Pomorza. Odbędzie się ona już 16 kwietnia 2023 roku w Hotelu SPA Faltom. Póki co, zajrzyj do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak wygląda praca kandydatek do zaszczytnego tytułu od kuchni. Przygotowania do półfinału zobaczysz na zdjęciach.