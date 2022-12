Konkurs na plac Czerwonych Gitar w Gdańsku rozstrzygnięty! Wiemy, jak będzie wyglądał Michał Karcz

W październiku miasto Gdańsk ogłosiło przetarg na projekt nowej przestrzeni miejskiej, a dokładniej placu Czerwonych Gitar we Wrzeszczu. Po dwóch miesiącach konkurs rozstrzygnięto, a my wiemy już, jak miejsce to będzie wyglądało.