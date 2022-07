Konkurs "Z miłości do lasu" rozstrzygnięty. Nasi Czytelnicy pokazali piękno pomorskich lasów. Zobaczcie zdjęcia

Konkurs "Z miłości do lasów' rozstrzygnięty

Lasy, które zajmują 36 proc. całkowitej powierzchni województwa pomorskiego, to nasz naturalny skarb. Warto to docenić i na co dzień korzystać z dobrodziejstw przyrody. Naukowcy przekonują, że las poprawia nasze zdrowie i samopoczucie - wystarczy 20 minut przebywania wśród zieleni, aby znacząco obniżyć poziom hormonu stresu. Dbajmy więc o jakość życia – zwłaszcza że w przepięknych pomorskich lasach, dostępne są szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne oraz historyczne.

Są tu naturalne siedliska zwierząt, ptaków i wiele wartych zobaczenia miejsc - arboreta, rezerwaty przyrody, kurhany, punkty widokowe, głazy i drzewa pomnikowe, aleje oraz bażantarnie. To wszystko mamy w zasięgu ręki, wystarczy wyjść z domu i zajrzeć do lasu. Tak, jak zrobili to uczestnicy naszego konkursu. Nasza propozycja, by zielone Pomorze pokazać na fotografiach, spotkała się z licznym odzewem. Na konkurs fotograficzny wpłynęło wiele pięknych zdjęć wykonanych przez naszych Czytelników.