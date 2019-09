Konserwator zabytków: w przypadku kościoła pw. św. Mikołaja musimy działać szybko i dwutorowo [zdjęcia]

Mamy do czynienia z katastrofą budowlaną o ograniczonym zakresie, ale jednak postępującą z dużą dynamiką jak na budynek zabytkowy. Dlatego przychylam się do decyzji o zamknięciu bazyliki dla zwiedzających - mówi konserwator. - Doszło do wyraźnych zarysowań ścian, a przede wszystkim poważnego spękania gotyckich sklepień. Są na tyle zniekształcone, że istnieje ryzyko ich zawalenia, dlatego zabezpieczono je rusztowaniem, by nie dopuścić do ewentualnego zniszczenia ołtarzy.

Zamknięcie kościoła spowodowało wiele zmian w naszym zwykłym funkcjonowaniu - mówi o. Michał Osek, przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku. - Od strony duszpasterskiej, co niedzielę jesteśmy z wiernymi w gościnie w trzech kościołach, w których sprawujemy liturgię. Bardzo tęsknimy za naszym kościołem. Także sporo zmieniło się od strony zakonnej. Nasza wspólnota jest obecnie zmniejszona do ośmiu braci. Musimy też natrudzić się, by co miesiąc spiąć klasztorny budżet.

- Wszystko wskazuje, że mamy poważny problem wód statycznych oraz dynamicznych. Wiążę się to m.in. z szeroko przestrzennymi wykopami archeologicznymi, które prowadzono w okolicach obiektu przez ok. 2 lata. Teren był odkryty na głębokość 3-4 m, co prawdopodobnie spowodowało jego zdrenowanie. Do tego należy dodać duże inwestycje budowlane z podziemnymi garażami, które mogą mieć znaczenie dla zdestabilizowania historycznego poziomu wód gruntowych. Mamy również przypadek słynnej piwnicy romańskiej, z której wodę przez długi czas pompowano na zewnątrz. Nie jestem kompetentny, by o tym przesądzać, jednak w moim odczuciu to czynniki, które mogły mieć wpływ na stabilność tego terenu. Będziemy to badać.

Podobne zjawisko, choć na mniejszą skalę, występuje w kościele pw. św. Bartłomieja. Jak ustalono, południowe ramię niepełnego transeptu odchyla się od masywu kościoła, co powoduje spękania na sklepieniu oraz ścianach. Jednocześnie posadzka na styku nawy głównej podniosła się o 12 mm. Przyczyna jest prawdopodobnie taka sama, jak w przypadku św. Mikołaja, jednak o zabezpieczenie będzie tu znacznie łatwiej.