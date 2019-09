Konserwator zabytków wstrzymał decyzję o rozbiórce budynku LOT w Gdańsku

Wkrótce miną dwa lata od rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na budynek, który ma stanąć w miejscu LOT-u, oraz siedem od momentu nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przez gdyńską firmę Elfeko. Niewiele jednak wskazuje, by w najbliższej przyszłości przy Wałach Jagiellońskich w Gdańsku miał pojawić się nowy, reprezentacyjny obiekt.

Najciekawszy projekt w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich przygotował Marcin Kozikowski i jeszcze do niedawna wydawało się, że po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez poprzedniego konserwatora zabytków, ma realne szanse na realizację. Jednak nowy szef Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zaniechał dotychczasowych konsultacji, czym wstrzymał toczącą się procedurę.

- Otoczenie Bramy Wyżynnej oraz Targu Węglowego jest dla mnie bardzo ważne, dlatego zdecydowałem się skonsultować kwestię przyszłości tzw. budynku LOT-u - mówi Igor Strzok, urzędujący od czerwca jako pomorski wojewódzki konserwator zabytków. - Wychodzę z założenia, że skoro kiedyś wpisano go do ewidencji zabytków, to dostrzegano w nim wartości architektoniczne, które powinny podlegać ochronie. I to powinno zostać zbadane