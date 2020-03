Konserwator zabytków zaakceptował koncepcję remontu nawierzchni Długiego Targu

Na początku ub. roku przygotowujący się do inwestycji Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaproponował wyłożenie „placu” płytami kamiennymi podobnymi do tych zastosowanych w ul. Stągiewnej, co zagwarantowałoby – jak przekonywali przedstawiciele GZDiZ – największy komfort spacerujących. Mimo pozytywnej opinii poprzedniczki, projekt koncepcyjny spotkał się ze stanowczym sprzeciwem Igora Strzoka. W przesłanym piśmie Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekonywał, że wykorzystanie płyt byłoby szkodliwe m.in. z uwagi format i kolorystykę zaproponowanego materiału. Tym samym sprawa wróciła do punktu wyjścia.

- W grudniu 2019 r. PWKZ przesłał nową propozycję, w której określił szczegółowe wytyczne. Wskazał, aby środkowy pas Długiego Targu wyłożyć szarą kostką z granitu strzegomskiego – informuje Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ. - Rodzaj kostki został opisany następująco: „wyłożenie wnętrz kwadratowych pól wykonanych obecnie z ciemnej kostki łupanej kostką granitową prostokątną z granitu strzegomskiego, o wymiarach kostki rzędowej tj. 10-12 x 18-22 cm.”