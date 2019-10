Konserwator zabytków zmienia instytucję, która wypowie się na temat wartości byłego pawilonu meblowego

- Wychodzę z założenia, że skoro kiedyś budynek wpisano do ewidencji zabytków, dostrzegano w nim wartości architektoniczne, które powinny podlegać ochronie. I to powinno zostać zbadane – mówił wówczas Igor Strzok .

Jak ustaliliśmy, Igor Strzok zwróci się o opinię do dwóch innych instytucji: Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Po ich uzyskaniu, będzie podejmować kolejne kroki administracyjne.

- Nie mam informacji, by sprawa formalnie trafiła do SKZ – mówi Jerzy Szałygin, wiceprezes zarządu głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie. - Jeżeli tak się stanie, opracowanie opinii potrwa przynajmniej dwa miesiące, ale może znacznie dłużej. To zależy od indywidualnego przypadku i skali potrzebnych do przeprowadzenia badań.