Kontenery na "odzież dla potrzebujących" znikną z gdańskich ulic? Nie mają ma nic wspólnego ze zbiórkami charytatywnymi [zdjęcia]

Wyrzucanie odzieży do charakterystycznych bladożółtych pojemników wciąż może kojarzyć się z pomaganiem najuboższym. Niestety okazuje się, że obecnie nie wszystkie kontenery należą do organizacji charytatywnych.

Ustawiane są bez zgody właściciela terenu i nie wiadomo, czyją są własnością. Gdańscy urzędnicy ustalili, że mają one stanowić zwykłą działalność zarobkową.