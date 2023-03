Kontrola abonamentu RTV 2023. Co robić? Czy jest obowiązkowa? Jak zachowywać się podczas kontroli RTV? Kontrola Poczty Polskiej Maja Czech

W tym roku koszt miesięcznego abonamentu radiowo-telewizyjnego wzrósł. W związku z tym, więcej osób może próbować uchylić się od obowiązujących opłat RTV. Sprawdzać to będą pracownicy Poczty Polskiej, którzy mogą zapukać do waszych drzwi i zweryfikować regularność płatności. Czy trzeba wpuścić kontrolera do domu? Jakie są zasady kontroli RTV? Jakie mamy prawa podczas wizyty Poczty Polskiej? Sprawdzamy!