Kontrowersje wokół zapylenia w Nowym Porcie nie mają końca. A. Owczarczak nie zaprosiła przewodniczącego zarządu rady w Nowym Porcie

- Przewodnicząca Rady Miasta, pani Agnieszka Owczarczak zaprosiła do wzięciu udziału w nadzwyczajnej sesji przewodniczących zarządów dzielnicy Letnica, Stogi i Brzeźno - mówi nam Łukasz Hamadyk. - Postanowiła nie zapraszać mnie jako przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicy Nowy Port, mimo że sprawa najbardziej dotyczy Nowego Portu. To tutaj pojawił się problem. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk mieści się w naszej dzielnicy i to my od miesięcy podejmujemy temat - spotykamy się z mieszkańcami i portem, gdzie wspólnie staramy się wypracowywać porozumienie, czyli robimy wszystko to, czego nie robią radni Koalicji Obywatelskiej. - dodał lokalny działacz.