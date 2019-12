Kontrowersyjny "Eksperyment" w Żaku. Trwa praca nad spektaklem o niebezpiecznym badaniu z lat 70

- Uważam, że tekst jest ważny i warty pokazania, szczególnie w Gdańsku - mówi Piotr Jankowski, pomysłodawca projektu. - Rok temu zamordowano w Gdańsku prezydenta Pawła Adamowicza. Wojna polityczna miedzy lewicą i prawicą staje się coraz brutalniejsza. Pojawiają się oskarżenia prezydent Aleksandry Dulkiewicz o sprzedawanie Gdańska Niemcom. Jaki poziom przybiera ta rozmowa? Język debaty publicznej jest tak przesiąknięty agresją, że trzeba głośno o tym mówić, spróbować to zatrzymać.

Historia, którą opowiada tekst sceniczny Claude'a Girardi, wychodzi poza eksperyment Zimbardo. Przez wzgląd na rosnącą agresję "strażników", psycholog musiał przerwać swoje badanie po sześciu dniach. W dramacie zaś jeden z bohaterów umiera w więzieniu, a odpowiedzialny za doświadczenie doktor, ginie z ręki strażnika. To celowe wzmocnienie realnej sytuacji.

- Gdy będziemy znali mechanizmy, w których zło ma możliwość urodzenia się w nas, mechanizm posłuszeństwa wobec autorytetu, to być może taka wiedza nas uchroni - dodaje artysta. - Jestem absolutnie przekonany, że spektakl mówiący o tych tematach, może bardzo pomóc. Co bym zrobił, samemu będąc w sytuacji eksperymentu więziennego? Naprawdę nie wiem. Dlatego warto zadawać sobie takie pytania. Bo pewność, że nigdy tak się nie zachowamy, może być złudna i niebezpieczna.

Performatywne czytanie to dopiero początek, wstęp do całego projektu. W Europejskim Centrum Solidarności trwają bowiem próby do spektaklu, który będzie rodzimą prapremierą tego utworu. Twórcy próbują pozyskać środki finansowe na jej realizację. Spektakl ma być połączeniem teatru i materiałów filmowych. Jego premiera planowana jest na przełom marca i kwietnia 2020 r. i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będzie miała miejsce w Małej Zbrojowni.

Po czytaniu w klubie Żak odbyła się dyskusja, którą poprowadziła Anna Strzałkowska z Tolerado.

- Mówiliśmy o roli każdej i każdego z nas w społeczeństwie, o mechanizmach władzy, o samym eksperymencie, o odtwarzaniu w sposób nieświadomy eksperymentu w codzienności, o receptach na uniknięcie podobnych schematów u nas - wspomina U. Noirepelote ze stowarzyszenia Tolerado. - Na pierwszy plan zarówno w sztuce jak i w rozważaniach wybiło się zło rodzące się w człowieku, które widzieliśmy w historii świata, ale i widzimy teraz w postępujących wojnach, upokarzaniu w miejscach pracy, czy w hejcie internetowym - skutki inne, ale mechanizm ten sam. Nie była to łatwa sztuka, ani dyskusja. Przyznam, że pomimo prób wywołania w dyskusji pozytywnego oddźwięku pracy nad sobą i uniknięciu podobnych sytuacji, wielu z nas wyszło przybitych, bo skala takich zjawisk jest ogromna i bardzo trudno będzie uniknąć momentów, w których jestesmy po jednej, lub drugiej stronie. Idealnie by było nie być po żadnej. Ale czy świat jest idealny?