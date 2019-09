Konwencja PiS w Gdańsku. Jarosław Kaczyński: "Stocznia Gdańska zostanie odbudowana"

W czwartek, 12 września dziedziniec Politechniki Gdańskiej wypełnił się działaczami i sympatykami klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogło zabraknąć czołowych polityków i kandydatów startujących w wyborach, w tym Jarosława Sellina - lidera pomorskiego PiS, jednak głównym punktem programu było wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Gdańsk to miasto o szczególnym znaczenia dla ojczyzny. Nie będę sięgał do historii bardzo odległej, ale sięgnę do tej pamiętanej przez większość tu zgromadzonych. Mówię o roku 1980, o strajkach i o porozumieniach. Znalazły się tam punkty o charakterze ekonomicznym, społecznym i politycznym, jak i takie, które miały wtedy znaczenie ustrojowe. Przede wszystkim to porozumienie było wielkim krokiem w stronę wolności. To jest najważniejsze dziedzictwo, tego co się wtedy stało - podkreślił Jarosław Kaczyński.