Konwój humanitarny do Białej Cerkwi. W Gdańsku organizowana jest kolejna zbiórka Kamil Kusier

Miejscy aktywiści oraz radni dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz Wrzeszcz Górny zdecydowali się na zorganizowanie we własnym zakresie konwoju humanitarnego, który przejdzie z Gdańska do Białej Cerkwi, a więc oddalonej o ok. 90 kilometrów od Kijowa miejscowości zamieszkiwanej przez 200 tysięcy mieszkańców. Jak podkreślają organizatorzy, ich działania odbywają się w koordynacji z merem Białej Cerkwi, Hennadijem Dikim oraz szefem Obrony Terytorialnej miasta Maksymem Konopliastym.