Korki na bramkach na A1 dzisiaj! Pomorski raport drogowy na długi weekend 11-14 czerwca. Objazdy, remonty i utrudnienia

Korki na A1 dzisiaj. Kwadrans na bramkach w Rusocinie

W Gdańsku z najbliższych dniach problemów z płynnością ruchu można spodziewać się w rejonach remontu na al. Hallera oraz przebudowy Podwala Przedmiejskiego . Ponadto, 8 czerwca zawężono jezdnię al. Grunwaldzkiej w kierunku Sopotu na odcinku od ul. Abrahama do nr 345, co związane jest z prowadzonymi pracami modernizacji al. Grunwaldzkiej realizowanej przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Warto też przypomnieć o przywróceniu układu 2+1 na Trakcie św. Wojciecha , na którym ruch odbywa się według schematu: dwa pasy ruchu w relacji Pruszcz Gdański – Centrum w godz. 6 – 13 oraz dwa pasy ruchu w relacji Centrum – Pruszcz Gdański w godz. 13 – 6.

Z myślą o mieszkańcach Pomorza (i nie tylko), którzy długi weekend zamierzają spędzić poza domami, przygotowaliśmy raport drogowych utrudnień, występujących na trasach woj. pomorskiego oraz głównych drogach dojazdowych do Trójmiasta.

Kierowcy sporadycznie korzystający z trójmiejskiej obwodnicy powinni pamiętać o budowie tzw. Trasy Kaszubskiej, czyli krajowej S6, a w związku z tym o utrudnieniach m.in. na odcinku Wysoka – Chwarzno. Obowiązuje tam zwężenie pasów ruchu jezdni drogi do 2,75m (lewy) i 3,0m (prawy) oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h. W związku z tą samą inwestycją nogę z gazu należy zdjąć na niespełna 6 km odcinku drogi krajowej nr 20 pomiędzy Chwaszczynem a Wielkim Kackiem oraz pomiędzy Polifarbem a Gdynią Kack, gdzie obowiązuje ruch dwukierunkowy puszczony nitką z Gdyni do Chwaszczyna (50 km/h).