Korki na Świętokrzyskiej w Gdańsku mają być mniejsze

W tym tygodniu remontowany odcinek Świętokrzyskiej wydłużony został do wysokości skrzyżowania z ul. Niepołomicką. Ruch - tak jak dotychczas - na odcinku gdzie prowadzone są prace odbywa się wahadłowo, jednak na wspomnianym skrzyżowaniu w ciągu dnia sterowany jest on teraz ręcznie, dając priorytet bardziej obciążonej w danej chwili relacji. W nocy ruchem w tym miejscu kieruje sygnalizacja świetlna. Taka organizacja potrwa ok. 3 tygodni.

Modernizacja ul. Świętokrzyskiej dotyczy odcinka od Wieżyckiej do Wielkopolskiej

Poza wymianą nawierzchni jezdni inwestycja obejmuje budową kanalizacji sanitarnej od posesji nr 76a w kierunku ul. Wieżyckiej i przebudowę sieci wodociągowej, na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. I Brygady wraz z przebudową fragmentu ul. K. Bergiela.

Wykonawcą robót na Świętokrzyskiej jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Termin zakończenia całej inwestycji przewidziany jest jest na luty 2020 r., a koszt realizacji remontu to ponad 5 mln zł.