Korona Kielce - Lechia Gdańsk 18.02.2023 r. Lechia przegrała i jest blisko strefy spadkowej. Michał Nalepa pozbawił biało-zielonych punktu

Lechia w pierwszej połowie dłużej była w posiadaniu piłki i gościła w polu karnym gospodarzy, ale znowu zabrakło jakości w ofensywie. Biało-zieloni wychodzili z niezłymi akcjami, ale im bliżej pola karnego rywali, tym mniej było pomysłu na właściwe rozegranie akcji. Sporo miejsca miał po swojej stronie Conrado, ale brakowało ostatniego dobrego podania. A kiedy już pomylił się Marcel Zapytowski, bramkarz Korony, to nie miał kto tek akcji wykończyć.

Piłkarze Lechii Gdańsk mają żony i dziewczyny pełne uroku. Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy biało-zielonych w naszej galerii. To one oczarowały Dusana Kuciaka, Łukasza Zwolińskiego, Flavio Paixao i…

Gospodarze za to nie bali się podejmować ryzyka i często strzelali z dystansu. I to były bardzo niebezpieczne sytuacje. Dusan Kuciak musiał interweniować po strzałach Ronaldo Deaconu czy Jakuba Łukowskiego. Zresztą w ten sposób Korona strzeliła bramkę. Właśnie po świetnym uderzeniu w długi róg Deaconu sprzed pola karnego. Piłka przeleciała po ręce Dusana Kuciaka, ale wydaje się, że to był strzał, który słowacki bramkarz biało-zielonych mógł obronić.