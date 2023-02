Korona Kielce - Lechia Gdańsk 18.02.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Zagra Maciej Gajos czy Kevin Friesenbichler?

Dla obrońców gra na zero z tyłu to powód do radości. Samymi remisami trudno jednak się utrzymać. Lechia potrzebuje zwycięstw, a mecz z Koroną będzie bardzo ważny dla biało-zielonych.

- Nikt nie powiedział, że remisami się nie utrzymamy. Jako obrońca bardzo się cieszę, kiedy remisujemy 0:0, ale teraz nie mam nic przeciwko, żebyśmy wygrali mecz 4:3. Trzy punkty to więcej niż jeden. Jeśli bronimy wszyscy, to jako zespół mamy łatwiej, a zawsze stworzymy jakieś sytuacje bramkowe - uważa Mario Maloca, środkowy obrońca zespołu z Gdańska.

Biało-zieloni na mecz do Kielc jadą pełni optymizmu i wiary we własne możliwości i umiejętności.

- Przed każdym meczem jesteśmy optymistami. Dobrze wystartowaliśmy w rundzie rewanżowej, bo w zdobyliśmy pięć punktów, a osiem w czterech ostatnich meczach. Wiemy, że jest ciężka sytuacja, bo choć punktujemy, to mamy tylko dwa „oczka” przewagi nad strefą spadkową. Wiemy o co gramy i jedziemy do Kielc po trzy punkty. Każdy zespół gra agresywnie, a jak się walczy o utrzymanie, to trzeba dać coś więcej. Nie ma jednak brutalnych fauli, bo w czasach VAR to nie jest możliwe. Najważniejsze to grać dobrze w piłkę - twierdzi Maloca.