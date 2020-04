Koronawirus. Alkohol przechwycony przez pograniczników trafi do UCK w Gdańsku

970 litrów alkoholu etylowego trafiło z Morskiego Oddziału Straży Granicznej do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Towar pochodzi z przestępstwa i został wcześniej zabezpieczony przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie. Przez medyków będzie wykorzystany do celów deczynfekcyjnych.

Alkohol o stężeniu 90-92 proc., który był przeznaczony do zniszczenia, został w uzgodnieniu z Krajową Administracją Skarbową przekazany do wykorzystania na cele dezynfekcyjne. Najnowsze informacje z regionu o zagrożeniu koronawirusem! KORONAWIRUS - raport z Pomorza WAŻNE! - Przedsięwzięcie było możliwe dzięki zmianom przepisów kodeksu postępowania karnego w stanie zagrożenia epidemicznego. Poprzez nowe regulacje przedmioty mające znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego mogą nieodpłatnie trafiać m.in. do podmiotów leczniczych - informuje kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak, rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Czytaj także Ponad 1000 litrów alkoholu do odkażania dla szpitali i służb

Tysiące litrów alkoholu z przemytu trafi do szpitala To pierwsza partia alkoholu zajętego przez Morski Oddział Straży Granicznej, który będzie wykorzystany do walki z koronawirusem. Kolejne litry czekają na uzyskanie wymaganych w tym zakresie postanowień. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo