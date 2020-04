Koronawirus. Finał Ligi Europy na Stadionie Energa Gdańsk nie odbędzie się w czerwcu. UEFA znowu musi zmieniać terminy

UEFA i przedstawiciele lig europejskich radzą nad dokończeniem piłkarskiej rywalizacji w ligach krajowych oraz w europejskich pucharach. Czerwcowe mecze towarzyskie reprezentacji narodowych i baraże o udział w EURO 2021 już zostały odwołane. Jedne i drugie mają zostać rozegrane we wrześniu. Podjęto też decyzje o nowych terminach dla meczów Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Pierwsze mecze miałby zostać rozegrane w czerwcowych terminach, które były zarezerwowane dla drużyn narodowych, co oznacza, że pod koniec miesiąca odbyłyby się spotkania 1/8 finału. W wakacje rozgrywki miałby zostać dokończone, a mecze finałowe odbyłyby się w sierpniu. Przypomnijmy, że finał Ligi Europy na Stadionie Energa Gdańsk początkowo był zaplanowany na 27 maja, potem przesunięty na 24 czerwca, ale już jest pewne, że oba terminy nie są aktualne. Okres wakacyjny, jeśli pandemia ustąpi, może okazać się zatem bardzo nasilony meczami piłkarskimi, bowiem na ten czas dokończenie rozgrywek planują także ligi europejskie.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Przesunięcie rozgrywek na wakacje tworzy jeszcze jeden problem. Piłkarze mają bowiem ważne kontrakty do 30 czerwca i UEFA będzie musiała rozstrzygnąć również tę sytuację. Stąd prowadzone są rozmowy także i w tym kierunku. UEFA stworzyła dwie grupy robocze, które pracują nad dokończemiem rozgrywek orazy pomocy finansowej klubom, które są w coraz trudniejszej sytuacji.

CZYTAJ TAKŻE: Piękne i seksowne polskie sportsmenki ZDJĘCIA

Aktualnie rozgrywki w europejskich pucharach są zawieszone do odwołania. UEFA chce je doprowadzić do końca i nie można wykluczyć, że decydujące mecze rozegrane zostaną bez udziału publiczności. Wariant bez kibiców podczas spotkań finałowych jest mocno brany pod uwagę. Finał Ligi Europy ma się odbyć na Stadionie Energa Gdańsk, a Ligi Mistrzów w Stambule. Oczywiście te wszystkie plany są wstępne, aby dokończyć rozgrywki w ligach i pucharach, ale i tak wszystko zależy od rozwoju epidemii koronawirusa. Jeśli nie uda się jej opanować, to UEFA nie będzie mogła dopuścić do wznowienia piłkarskiej rywalizacji.

Sekretarz generalny PZPN: Zdrowie zawodników i kibiców jest najważniejsze