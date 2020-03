Koronawirus - Gdańsk: Paco Perez przekazał pieniądze na zakup żywności dla personelu medycznego #zarażmydobrem

To właśnie ten szpital uzyskał obecnie status zakaźnego i przyjmuje pacjentów z całego regionu pomorskiego. Od kilku dni, w związku z pojawieniem się pierwszych zakażonych COVID-19 pacjentów na jego terenie utworzono strefę czerwoną.

- Wsparcie pozwala od początku pandemii dostarczać do szpitala żywność, która przygotowywana jest przez restauracje The Dumplings Gdańsk oraz Natka z Olivia Business Centre. Trójmiasto to wspaniała metropolia, która okazała mi ogromnie dużo serca i ciepła od pierwszych dni, kiedy tu przyjechałem – mówi Paco Pérez.