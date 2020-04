Koronawirus. Gdańsk zakupi testy oraz środki ochrony osobistej dla pracowników lecznic na terenie Gdańska

- Kuczem do zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej na terenie miasta i województwa są testy – mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. - Niestety z dużą obawą patrzymy na ich liczbę wykonywaną w naszym regionie. Gdy podzielimy liczbę mieszkańców woj. pomorskiego przez liczbę testów, wynika, że na jeden test przypada 900 mieszkańców. To o 40 proc. mniej w stosunku do średniej krajowej. Nie chcemy czekać na deklaracje z założonymi rękami. Pracownicy powinni mieć dostęp do testów od ręki, po to by świadczyć swoją bohaterską służbę, a po powrocie do domów, do swoich rodzin, móc w spokoju odpoczywać.

Zastępca prezydent miasta ds. zrównoważonego rozwoju poinformował, że spółka Saur Neptun Gdańsk w porozumieniu z urzędem miasta zakupi 2200 testów dla służb walczących z epidemią. Testy wykona Invicta, posiadająca największe prywatne laboratorium genetyczne na Pomorzu.