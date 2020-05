Koronawirus i kryzys gospodarczy. Do gdańskich przedsiębiorców trafiło już 100 mln zł w ramach rządowej tarczy antykryzysowej

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że wciąż liczy na to, że rząd przedstawi przepisy, które mają pomóc samorządom poradzić sobie z kryzysem finansowym wywołanym przed epidemię koronawirusa. W połowie maja władze miasta poinformowały, że straty szacowane są już na ok. 80 mln zł , a część inwestycji została odłożona w czasie. Samorządowcy z całej Polski apelują do rządu o wprowadzenie tarczy samorządowej, o czym rozmawiali we wtorek w Warszawie z wicepremier Jadwigą Emilewicz samorządowcy w tym m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Podkreślała, że jest to szczególnie ważne w przeddzień 30. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych, pierwszych wolnych wyborów w ogóle.

Żeby ten budżet poskładać, ale też by wyjść z kryzysu, potrzebujemy poluzowania reguł, tak jak ma to budżet państwa

- Chodzi przede wszystkim o możliwość zadłużania się samorządów, a po drugie o takie rozluźnienie reguł wydatkowych, które umożliwi nam złożenie budżetów na kolejny rok - powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Przypominam, że do 15 listopada trzeba złożyć budżet miasta na kolejny rok. Budżet, który nie jest zrównoważony, nie może być złożony. Przekroczenie wydatków bieżących nad wydatki inwestycyjne, mogą skutkować wprowadzeniem komisarza do miasta. My chcemy, dla dobra naszych lokalnych wspólnot, się rozwijać. Wiele grup ma zwolnienia z czynszów. Dla artystów, organizacji pozarządowych i gastronomii mamy czynsze za złotówkę. To powoduje ubytek w kasie miasta. Żeby ten budżet poskładać, ale też by wyjść z kryzysu, potrzebujemy poluzowania reguł, tak jak ma to budżet państwa - dodała.