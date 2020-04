Koronawirus. Minister Marcin Horała zapowiada o wsparciu rządowym dla kilku portów lotniczych. Możliwa pomoc dla lotniska w Gdańsku

- Jest kilka kryteriów, który w sposób oczywisty będą brane pod uwagę. To chociażby pozostawanie w ramach europejskiej sieci TEN-T. To są potrzeby związane z obronnością państwa. Brane są pod uwagę także inne potrzeby operacyjne, jakie teraz państwo wyznacza. Przykładowo: lotnisko, które będzie potrzebne do transportu asortymentu medycznego, przykładowo lotnisko z którego korzysta Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - mówi minister Marcin Horała o warunkach jakie będą musiały spełnić lotniska ubiegające się o rządowe wsparcie.