Koronawirus. Muzea na Pomorzu szykują się na zwiedzających. Trwają przygotowania do otwarcia placówek

- Dla zwiedzających planujemy otworzyć Muzeum najpóźniej w połowie maja, przy czym o dokładnej dacie otwarcia oraz o szczegółowych działaniach, w tym zasadach zwiedzenia w „nowych realiach”, będziemy jeszcze z wyprzedzeniem informować - podkreśla dr Karol Nawrocki, dyrektor placówki. - Aktualnie nasz muzealny sztab kryzysowy finalizuje prace związane z przygotowaniem obiektu jak i zespołu pracowniczego do otwarcia Muzeum w warunkach epidemii Covid -19, dopinając ostatnie działania w zakresie pozyskania środków i sprzętu zabezpieczającego oraz opracowywania procedur niezbędnych do udostępnienia obiektu dla zwiedzających. A wszystko to by zapewnić bezpieczeństwo, a co za tym idzie poczucie komfortu, zarówno naszym gościom, jak i pracownikom – zwłaszcza tym, którzy na co dzień są w najbliższym – bezpośrednim kontakcie ze zwiedzającymi m.in. pracownicy kas i punktu informacyjnego czy pracownicy ochrony.