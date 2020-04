Koronawirus na Pomorzu. 3 tony środków ochrony osobistej z Chin trafią do szpitali i placówek medycznych [zdjęcia]

Dotychczasowa pomoc rządowa w tym zakresie była minimalna, prawie żadna. Cieszymy się, że po naszych wzmożonych apelach to się zmienia – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. - Z informacji, które uzyskaliśmy od pana wojewody wynika, że sprzęt trafi do szpitali zakaźnych oraz placówek pogotowia ratunkowego. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. Środki, w które zostanie wyposażone m.in. sopockie pogotowie, powinny wystarczyć na tydzień. Mamy obietnicę, że w najbliższych dniach pomoc dotrze także do domów pomocy społecznej, które bezwzględnie i natychmiast jej potrzebują.