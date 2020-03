Koronawirus na Pomorzu. Alkohol z przemytu trafi do strażaków oraz szpitali w Malborku i Kościerzynie [zdjęcia]

Prawie 10 tysięcy litrów alkoholu z przemytu, zatrzymanego przez służby, trafiło do Szpitala Zakaźnego w Kościerzynie. To tylko jedna z partii produktu, który zostanie wykorzystany do dezynfekcji. Kolejne z pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej mają trafić do strażaków i szpitala w Malborku.

Szpitalowi Zakaźnemu w Kościerzynie zostało już przekazane 9270 litrów alkoholu zabezpieczonych w wyniku walki z przemytem. Przy transporcie niemal 9,3 tys. litrów płynu pomagała 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Alkohol pozyskano dzięki działaniom wymiaru sprawiedliwości – relacjonuje Agata Bloch, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Jak słyszymy, w planach jest przekazanie kolejnych partii kontrabandy, która zamiast zostać zniszczona, zgodnie z tradycyjnymi procedurami, trafi do Szpitala w Malborku oraz do Państwowej Straży Pożarnej. Czytaj także #PomagamySzpitalom. Czego potrzebują pomorskie placówki?

#POMORZE POMAGA. Wspieramy się w walce z epidemią Szczecińscy strażacy otrzymali już 182 litry spirytusu z przemytu, który przeznaczony ma zostać do przygotowania preparatów do dezynfekcji przedmiotów i powierzchni, środków transportu wymagających odkażania. Wygląda na to, że w dobie kryzysu epidemicznego, szpitale i służby, wciąż mogą „liczyć” na wymuszone dostawy od przestępców produkujących i sprowadzających do kraju nielegalne trunki. W piątek 27 marca 2020 r., Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała bowiem o zabezpieczeniu łącznie 280 litrów alkoholu bez znaków akcyzy w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego w centralnej Polsce. Czytaj także Pomorze zalewa morze bimbru! Co trzeci litr alkoholu pochodzi z nielegalnego źródła Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo