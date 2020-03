Koronawirus na Pomorzu. Rozkład jazdy autobusów i tramwajów znów do zmiany, będzie więcej połączeń

Na przystankach pojawi się policja, straż miejska , nadzór ruchu i Renoma do kontroli liczby pasażerów. W pojazdach będą nakładki na siedzeniach - informuje na Twitterze wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski .

- W poniedziałek powrócimy do powszednich rozkładów jazdy - wzmocnionych w godz szczytu, ograniczonych poza nim.

Feryjne rozkłady jazdy niewiele różnią się od tych, które obowiązują w zwykłe dni powszednie. Tramwaje bowiem w obu przypadkach kursują identycznie, a ograniczenia dotyczą wybranych kursów linii autobusowych w godzinach pracy szkół. Są to połączenia, z których korzystają przede wszystkim uczniowie - aktualnie pozostający w domach.

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy obowiązujących od poniedziałku 30 marca, wkrótce na stronie ztm.gda.pl.

Już od czwartku 26 marca wybrane kursy linii 115 (dojazdy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego) oraz 111 i linii nocnej N8 (dojazdy do stoczni w Górkach Zachodnich i ze Stogów do Centrum) realizowane będą autobusami przegubowymi. Dzięki temu jednym pojazdem uda się przewieźć więcej osób.