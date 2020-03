Koronawirus na Pomorzu. Student WSB w Gdańsku obronił się przez internet!

Student Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku obronił pracę inżynierską, pozostając w domu przed ekranem własnego komputera. Za pośrednictwem platformy Google Meets połączył się z komisją egzaminacyjną i obronił tytuł inżyniera. Tak wyglądała pierwsza wideoobrona w historii trójmiejskich uczelni.

W obliczu epidemii koronawirusa, Wyższa Szkoła Bankowa stara się zachować ciągłość kształcenia oraz funkcjonowania całej organizacji. Jako jedna z pierwszych uczelni w regionie, już 13 marca wystartowała z zajęciami online. Obecnie jest na poziomie 90 proc. realizacji normalnego planu zajęć. 8 proc. godzin to uczelniana platforma Moodle, pozostałe są streamingowane za pośrednictwem zewnętrznej platformy Click Meeting. W trakcie streamingu studenci widzą wykładowców, przygotowane przez nich prezentacje oraz notatki zapisywane na tablicach. Mogą też zadawać pytania poprzez specjalny czat. Zajęcia są interaktywne, odtwarzane na większości sprzętów komputerowych oraz urzędzeniach mobilnych. Wystarczy mieć dostęp do Internetu.

Z obronami prac dyplomowych nie mogło być inaczej - pierwsza zdalna obrona pracy inżynierskiej rozpoczęła się 23 marca br. o godzinie 9.00. Od tamtego czasu odbyło się już ponad 50 obron w formie zdalnej, a to jeszcze nie koniec, bo egzaminy trwają nadal.

- Realizacja obron w trybie online nie różni się proceduralnie od klasycznej obrony - tłumaczy dr inż. Irena Bach-Dąbrowska, promotorka pierwszej obrony online. - Wszyscy zainteresowani logują się do platformy w wyznaczonym terminie. Komisja pojawia się kilka minut wcześniej, aby dograć kwestie formalne.

- Jako promotor pierwszej obronionej pracy w trybie online, przede wszystkim zwracam uwagę na merytoryczne przygotowanie studenta oraz na to, by odpowiedzi udzielane na zadane pytania, były wyczerpujące - podkreśla. - Nie było problemów z połączeniem, zarówno dźwięk jak i obraz były dobrej jakości. Student omówił swoją pracę dyplomową, ale była również możliwość jej zaprezentowania na ekranie współdzielonym. Obrona miała tę samą rangę i powagę jak przy spotkaniach bezpośrednich. Jedynym odczuwalnym brakiem jest możliwość uścisku dłoni przy składaniu gratulacji.

Władze uczelni przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu obron w trybie zdalnym, skonsultowały taką możliwość z działem prawnym, by mieć pewność, co do ważności egzaminu dyplomowego. Kluczowa była weryfikacja ustawy o szkolnictwie wyższym oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Po ustaleniu możliwości technicznych i prawnych, taką formę egzaminu dyplomowego zaproponowano swoim studentom. - Nie ukrywam, że obawiałem się, przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej - mówi Grzegorz Kowalik, absolwent Informatyki na WSB, który jako pierwszy obronił się w trybie online. - Pracuje w branży IT i doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, iż platformy są teraz mocno obciążone. Ponadto pojawiały się najprostsze pytania, z cyklu: Jak się ubrać? Mam stać, czy siedzieć? Czy słuchawki nauszne będą odpowiednie w tej sytuacji? Jak się ubrać? Tyle pytań, którymi teraz już wiem, że nie potrzebnie się przejmowałem.

- Moja obrona odbyła się na platformie google meets, nie wymaga ona żadnej instalacji, dwa kliknięcia i byłem już podłączony - tłumaczy świeżoupieczony inżynier. - Uśmiechnięte, znajome twarze komisji egzaminacyjnej, wpłynęły na mnie uspokajająco, a słowa "witamy, no to jesteśmy już w komplecie", zdecydowanie rozluźniły atmosferę. Pozostałym studentom z WSB, którzy w najbliższych dniach przystąpią do obrony online, mogę powiedzieć, iż nie jest to takie stresujące jak się wydaje.

O wyznaczonej godzinie członkowie komisji egzaminacyjnej łączyli się w systemie wideokonferencji ze swoich domów. Zaproszenie na egzamin dyplomowy zostało wysłane drogą mailową, wystarczyło kliknąć w załączony link. Obrona trwała około 25 minut, a student otrzymał ocenę bardzo dobrą. - Zdaję sobie sprawę, że dla studentów podchodzących do obron dużym obciążeniem jest stres, dlatego staram się zadbać o przyjazną atmosferę - zaznacza dr hab. Artur Kozłowski, prof. WSB. - Jako przewodniczący komisji z uśmiechem i otwartą postawą witam każdą kolejną broniącą się osobę. To działa także, podczas spotkań online. Zależy mi by niewidzialna bariera hierarchii nie krępowała studentów i by wykorzystali ten moment za unikalną możliwość zaprezentowania się z najlepszej strony – naturalnie wykazując się zdobytymi kwalifikacjami. Szczególnie ważny jest finalny akord obrony – gdy ogłaszam jej wynik. To jest ten moment, gdy emocje studentów sięgają zenitu i najwłaściwszy, by im oraz promotorom pogratulować i zachęcić do dalszego rozwoju.

