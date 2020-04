Koronawirus na Pomorzu. W których pomorskich szpitalach wykryto koronawirusa? Jak placówki w Trójmieście radzą sobie z epidemią?

Sytuacja epidemiczna na Pomorzu od dłuższego czasu dawała powody do optymizmu. Do tej pory główne epicentra nowych zakażeń były lokalizowane na Mazowszu i w województwach południowych, a w naszym regionie przyrost sprowadzał się do zaledwie kilku przypadków dziennie. Epidemia kroczyła, jednak wydawała się daleka i ograniczona.