Koronawirus na Pomorzu. Wicemarszałek apeluje do ministra zdrowia. „Krytyczna sytuacja w szpitalach”

Jak tłumaczy Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pismo wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego to efekt alarmujących raportów, które każdego dnia spływają do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ze szpitali podległych samorządowi województwa.

2. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. wskazywany również przez Ministerstwo Zdrowia jako rezerwowy szpital „jednoimienny” otrzymał tylko 0,8 % zapotrzebowania na kombinezony ochronne i 2 % zapotrzebowania na maski FFP3

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. nie otrzymał żadnych środków ochrony osobistej

4. Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. nie otrzymał żadnych środków ochrony osobistej

5. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie nie otrzymało żadnych środków ochrony osobistej

6. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. nie otrzymał żadnych środków ochrony osobistej

Już teraz szpitale w Polsce borykają się z wtórnymi do braku sprzętu ochrony osobistej problemami, do których należą okresowe zamknięcia poszczególnych oddziałów i całych jednostek, co jest poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Podmioty lecznicze podległe Województwu Pomorskiemu raportują krytyczny brak środków ochrony osobistej. Braki dotyczą nie tylko szpitali wytypowanych przez Wojewodę Pomorskiego do pełnienia roli placówek o profilu zakaźnym, ale również pozostałych szpitali, które zabezpieczają życie i zdrowie pacjentów naszego regionu, np.: