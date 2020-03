Koronawirus na Pomorzu. Wizzair zawiesił wszystkie loty do Włoch i Izraela [aktualizacja]

AKTUALIZACJA 10.03.2020, godz.8.50

Linia Wizz Air ogłosiła, że od 10 marca 2020 roku zawiesza wszystkie loty do Włoch z powodu kwarantanny obowiązującej w całym kraju, którą wprowadził włoski premier w celu opanowania epidemii koronawirusa.

Od 12 marca Wizz Air zawiesza także połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu ze względu na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela.

Loty do wszystkich miejsc na mapie Wizz Air we Włoszech (Alghero, Bari, Bolonia, Katania, Mediolan Bergamo, Mediolan Malpensa, Neapol, Piza, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Turyn, Wenecja Treviso, Werona) będą zawieszone do 3 kwietnia.

Loty z Katowic, Krakowa i Warszawy do Tel Awiwu i Ejlatu będą zawieszone do 23 marca włącznie.

Rezerwacje, których dotyczą powyższe informacje, zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą automatycznie informowani. Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub za pośrednictwem aplikacji otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120% pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air. Pasażerowie mogą wybrać jedną spośród powyższych możliwości klikając w link w wiadomości e-mail, a następnie wskazując najlepszą dla siebie opcję poprzez samoobsługową platformę - podaje Agnieszka Michajłow, rzeczniczka Portu Lotniczego im. L. Wałęsy w Gdańsku.