Koronawirus na Pomorzu. Wydarzenia, które odwołano już z powodu epidemii koronawirusa w Trójmieście i w regionie

Z powodu epidemii koronawirusa wciąż obowiązuje rządowy zakaz imprez masowych. Zakaz został wprowadzony do odwołania i wciąż nie wiadomo do kiedy potrwa, jednak organizatorzy dużych wydarzeń już przekładają lub nawet odwołują zaplanowane od dawna imprezy.

Gdańsk

Nie ma na razie decyzji odnośnie takich wydarzeń jak np. Jarmark Świętego Dominika, Nie wiadomo też na razie co z planowanymi miejskimi obchodami 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz 50. rocznicy Grudnia 1970. Wiadomo jednak, że NSZZ Solidarność z uwagi na obostrzenia i kwestie bezpieczeństwa zorganizuje skromne obchody w Gdańsku. - Nie zrobimy wielkiego koncertu 29 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jesteśmy odpowiedzialni za kilkuset pracowników, których zatrudniamy jako Solidarność. Musimy zagwarantować bezpieczeństwo, pieniądze, które wydalibyśmy na imprezę, są potrzebne tutaj. Wsparcie otrzymalibyśmy od Spółek Skarbu Państwa, a one mają teraz ważniejsze zadania. Nie wiemy ile osób straci pracę, straci bliskich. Zabawa w takiej atmosferze nie przystoi, więc zdecydowaliśmy, że centralnie nie robimy żadnych imprez. Ograniczymy się do skromnych uroczystości: 31 sierpnia w kościele św. Brygidy, Bramie numer 2 i Sali BHP - mówi rzecznik prasowy Solidarności Marek Lewandowski.

Festiwal Feta w Gdańsku jest pierwszą, dużą imprezą kulturalną w Gdańsku odwołaną w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. XXIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych miała odbyć się lipcu. Organizatorzy w miniony czwartek zdecydowali, że w tym roku Feta się nie odbędzie. - Przez ostatnie tygodnie intensywnie zmagaliśmy się z decyzją dotyczącą tegorocznej edycji festiwalu FETA. Mieliśmy nadzieję, że mimo wszystko uda nam się ją zrealizować w ustalonym wcześniej terminie. Niestety niejasna sytuacja związana z przepisami administracyjnymi, problemy z działaniami logistycznymi oraz trudna sytuacja finansowa, zmusiły nas do podjęcia decyzji o odwołaniu - napisali w mediach społecznościowych organizatorzy.

Jeszcze wcześniej zapadła decyzja o przełożeniu jubileuszowej edycji Lotos Siesta Festivalu, który tradycyjnie miał się odbyć w Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance w ostatni weekend kwietnia. Główna część spotkania z "muzyką szczęśliwą" została przeniesiona na weekend 8-13 września, gdy wystąpią m.in. Pedro Moutinho, Anabela Aya i Yami. Wtedy również odbędą się wieczory z cyklu Tribute to Cesaria Evora. Natomiast 18 listopada wystąpi Richard Bona.

Pod znakiem zapytania stoi Gdański Festiwal Szekspirowski. - Festiwal Szekspirowski w Gdańsku jest jednym z najważniejszych wydarzeń odbywających się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim - mówi rzeczniczka teatru Magdalena Hajdysz. - Ale decyzja dotycząca przesunięcia tegorocznej 24. edycji na jesień lub odwołania festiwalu w tym roku zależy od wielu czynników. Na pierwszym miejscu jest nasze wspólne bezpieczeństwo. Z drugiej strony festiwal został dofinansowany z grantów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które na ten moment oczekuje rozliczenia wszystkich projektów do końca tego roku. Kolejnym czynnikiem jest fakt zamknięcia granic i zakaz lub utrudnienia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami - a główny program festiwalu w niemal 100 proc. tworzą spektakle zagraniczne. Być może będziemy musieli przełożyć festiwal na drugą polowe roku lub zorganizować go dopiero w przyszłym. Jednak nie mamy jeszcze wystarczającej ilości informacji, by podjąć decyzję. Dajemy sobie czas do rozstrzygnięcia drugiego z konkursów w ramach SzekspiOFF, czyli do połowy maja. Oczywiście decyzje zostaną podjęte w porozumieniu z naszymi organizatorami oraz zgodnie z ewentualnymi nowymi wytycznymi od Ministerstwa Zdrowia - dodaje.

Nadal nie wiadomo, co będzie z dużymi, studenckimi imprezami muzycznymi planowanymi w Trójmieście na maj tego roku. Juwenalia Gdańskie zaplanowane są na 8-9 maja, a gdyńskie Delfinalia na 29-30 maja. - Wspólnie ustaliliśmy, że wstrzymujemy się z decyzją o losach wydarzenia do 1 maja 2020 - informują organizatorzy Juwenaliów Gdańskich, podkreślając jednocześnie, że najważniejsze będzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. - Jeżeli istnieje choć 1 proc. szansy, że do tego czasu sytuacja się ustabilizuje, to będziemy gotowi razem z artystami, firmami technicznymi oraz ich pracownikami stałymi i dorywczymi (którzy teraz są w kryzysie), żeby zrealizować Juwenalia Gdańskie.

Sopot

W Sopocie X Europejski Kongres Finansowy został przeniesiony na październik. W dniach w których pierwotnie miał się odbyć kongres czyli, 15-17 czerwca, EKF odbędzie się w formule online. Będzie to kilka debat prezentacji online w formule otwartej i bezpłatnej dla wszystkich chętnych.

Zmianom uległ kalendarz imprez sopockiej Opery Leśnej. Przełożone zostały dwa koncerty: koncert Pata Metheny'ego - przełożony z 4 czerwca br, na początek czerwca 2021 - ostateczna data zostanie potwierdzona w ciągu kilku dni przez artystę; oraz koncert Leo Rojasa - przełożony z 4 lipca br, na 3 października br. Odwołano Polsat Super Hit Festiwal z dnia 22-24.05.2020; Finał Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych z dnia 5.06.2020 oraz koncert Dido - z dnia 25.06.2020. Część imprez jest w zawieszeniu - jeszcze oficjalnie nie odwołane ani nie przeniesione. To: 1. Koncert jubileuszowy z okazji 50-lecie UG (13.06.2020)- nie ma jeszcze decyzji organizatora, czy koncert zostaje odwołany czy zostanie jednak przeniesiony,

2. Koncert Lady Pank (5.07.2020) - czekamy na decyzje organizatora, czy koncert zostaje odwołany czy zostanie przeniesiony na przyszły rok

3. Sopot Stand-Up (11.07.2020) - organizator czeka na rozwój sytuacji, jeżeli nie będzie możliwe odbycie się w terminie impreza zostanie najprawdopodobniej przeniesiona,

4. Koncert Królowie Disco (18.07.2020) - organizator czeka na rozwój sytuacji, jeżeli nie będzie możliwe odbycie się w terminie impreza zostanie przeniesiona na 24.07.2021,

5. Polska Noc Kabaretowa (19.07.2020) - nie ma jeszcze decyzji organizatora, czy koncert zostaje odwołany czy zostanie przeniesiony

6. Koncert Korteza (21.07.2020) organizator czeka na rozwój sytuacji, od tego zależy czy koncert zostanie ostatecznie odwołany czy zostanie przeniesiony - rozważana data wrześniowa

7. Koncert Ich troje (24.07.2020) - organizator czeka na rozwój sytuacji, decyzje podejmie pod 10 maja br. (Opera Leśna)

8. Sopot Classic - rozważana inna forma - nie ma jeszcze ostatecznych decyzji

9. Top of the Top Sopot Festival - rozważane są różne warianty, nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje

10. Koncert dla Mieszkańców (13.09.2020) - zależne od sytuacji

Nie jest wykluczone, że Literacki Sopot się odbędzie. Festiwal, organizowany przez Art Inkubator, nie jest traktowany jako impreza masowa i obecnie ten, jak i pozostałe festiwale, które nie są uwzględnione wyżej planujemy utrzymać - mogą zmienić się termin i forma, ale tu jeszcze rozmowy trwają. Zmiany są także w kalendarzu imprez sportowych: 1. Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach Konnych przez przeszkody – CSIO5* - ODWOŁANE

2. Międzynarodowych Zawodów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego ( 23.04-03.05 2020 r.) - ODWOŁANE

3. Koszykówka – TREFL SOPOT – Liga ODWOŁANA

4. Rugby - MKS OGNIWO SOPOT - Liga – ODWOŁANA

IV. XIV Memoriał Andrzeja Grubby – ODWOŁANY

5. XXXIII Tyczka na Molo – STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

6. XXIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły - STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

7. Organizacja Regat o Puchar Prezydenta Sopotu - STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

8. Organizacja regat żeglarskich – Mistrzostwa Europy w windsurfingowej klasie RACEBOARD – STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

9. Memoriał Braci Korneluków do lat 16-tu – STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

10. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów – STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

11. Cykl regat Pucharu Polski Katamaranów w Sopocie 2020 – STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

12. XVI Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Sopotu – PRZENIESIONY NA INNY TERMIN

13. IV Zlot Morsów w Sopocie – ODWOŁANY, STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

14. Sopot Beach Rugby – SIERPIEŃ

15. XXVIII Memoriał Edwarda Hodury - STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

16. EYBL – Turniej Międzynarodowy w Sopocie, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski U14 Kobiet – ODWOŁANY

17. III Grand Prix Sopot Arawaza Cup - STARAJĄ SIĘ PRZENIEŚĆ NA INNY TERMIN

Ergo Arena Gdańsk-Sopot

Ostatnim wydarzeniem z udziałem publiczności w ERGO ARENIE był mecz siatkówki Trefl Gdańsk – Verva Warszawa, który odbył się 8 marca. Trzy dni później, 11 marca już bez udziału publiczności siatkarze Trefla Gdańsk zmierzyli się z Aluron Virtu Zawiercie. Nie odbyły się wydarzenia zaplanowane na resztę marca oraz kwiecień. Przełożono z 22 marca koncert Gregorian na grudzień 2020, a także koncert Agnieszki Chylińskiej z 28 marca na czerwiec 2020. Z zaplanowanych wydarzeń odwołano Blue Planet II – Live in Concert (21 maja), Trapeton Festival (10 lipca) i The Jacksons (4 września).

- Ponadto nie odbędą się 4 eventy o charakterze zamkniętym (dla instytucji, firm czy organizacji) - mówi rzecznik Ergo Areny Bartosz Tobieński. - W związku z odwołaniem rozgrywek, meczów play-off nie zagrali siatkarze Trefla Gdańsk. Szanse na dalszą grę w sezonie mieli też koszykarze Trefla Sopot. Play-off w Polskiej Lidze Koszykówki właśnie by się ruszał. W najbliższych miesiącach w Ergo Arenie zaplanowano 5 koncertów (czerwiec - 4, sierpień - 1). Póki co, organizator nie odwołał/przełożył tych wydarzeń, ale zapewne jest to kwestia czasu - dodaje. Gdynia

W Gdyni odwołano jak na razie takie wydarzenia jak R@port i XV Międzynarodowy Festiwal Gimnastyczno-Taneczny "Gim-Show 2020". Gran Fondo Gdynia 2020 odbędzie się w formie wirtualnej. Wiadomo już też, że niektóre wydarzenia zostaną przełożone. To Grand Prix Gdyni 2020 - Bieg Europejski - przeniesiony z 10 maja na 29 listopada 2020; Mistrzostwa Świata w Półmaratonie IAAF 2020 – przeniesione na 17 października 2020; Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – Kolosy (za rok) 2019 – przeniesiona na 2-4 października 2020; Polsko-Francuska Wielka Gala Charytatywna – przeniesiona na 11 września 2020; Gdynia Breaks – przeniesione z 18 kwietnia na 26 września 2020 i Konferencja Speak In w PPNT – przeniesiona z 22-23 kwietnia na 6-7 października.

Agencja Alter Art, która organizuje Open'er Festival, nie ogłosiła jeszcze decyzji czy w tym roku festiwal się odbędzie, czy też zostanie odwołany. Nie ma na razie informacji o przełożeniu terminu gdyńskich Cudawianków, planowanych na 20 czerwca. Podobnie jest w przypadku planowanego na koniec lipca Ladies Jazz Festiwalu w Gdyni, którego gwiazdą ma być Tanita Tikaram.

Pruszcz Gdański

Najbliższą dużą imprezą w Pruszczu Gdańskim są doroczne Dni Pruszcza. W tym roku maja się odbyć po raz 31. W niedzielę, 14 czerwca, ma zaśpiewać Zenek Martyniuk, dzień wcześniej Muniek Staszczyk, lider zespołu T. Love.

- Na dzień dzisiejszy impreza nie jest odwołana - mówi Bartosz Gondek, rzecznik burmistrza Pruszcza Gdańskiego. - Cały czas czekamy, jak będzie wyglądała sytuacja. To samo z Faktorią Kultury - Letnią Sceną Teatru Wybrzeże i Muzyczną Sceną, której przedstawienia i koncerty odbywają się co roku w weekendy w lipcu i sierpniu i cieszą się dużym powiedzeniem naszych mieszkańców oraz mieszkańców Trójmiasta - dodaje.

Pelplin

Zaplanowane w terminie 6-7 czerwca koncerty plenerowe na Dni Pelplina 2020, nie odbędą się. Dobrą informacją jest planowana organizacja w Pelplinie tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 12 września. Bytów i powiat bytowski

Choć oficjalnie tylko jeden samorząd potwierdza, że odwołał swoją najbardziej sztandarową imprezę, to pozostali włodarze przyznają, że nie wyobrażają sobie podczas pandemii koronawirusa koncertów, zabaw, rywalizacji. W powiecie bytowskim tylko jedna gmina – Miastko – oficjalnie odwołała święto miasta, które odbywa się każdego roku w pierwszy weekend lipca. Włodarze pozostałych gmin oficjalnie nie odwołali żadnych imprez masowych, ale przyznają że wcale ich nie przygotowują. Kalendarze imprez na stronach samorządów są już "wyczyszczone". Nie podejmujemy żadnych działań związanych z organizacją imprez masowych. Tak naprawdę wszyscy czekamy na rozwój wydarzeń i decyzje rządu dotyczące ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa

- mówi burmistrz Bytowa Ryszard Sylka. Wtóruje mu wójt Studzienic Bogdan Ryś. - Do naszych Dni Studzienic zostało trochę czasu, ale nie wyobrażam sobie zorganizowania tej imprezy. Jest za duże ryzyko – przyznaje Ryś. Jedną z największych imprez masowych w powiecie bytowskim była też Inscenizacja Odsieczy Wiedeńskiej. Dwa lata temu jednak wójt Lipnicy Andrzej Lemańczyk postanowił, że nie będzie się odbywać każdego roku, a co kilka lat. Tej imprezy masowej nie było już w ubiegłym roku, a na 2020 rok nie była w ogóle planowana.

W Bytowie, oprócz imprezy urodzinowej miasta, pod wielkim znakiem zapytania są sztandarowe m.in. BytOFFsky Festival, jubileuszowa, bo 30 Bytowska Watra, w Parchowowie – MotoFolk, w Nożynie (gmina Czarna Dąbrówka) – Yach Music Festiwal i wiele innych pomniejszych koncertów i zabaw.

Terminy sztandarowych imprez sportowych również uległy zmianom. Najbardziej chyba dotkliwa dotyczy jubileuszowego XXX Biegu Orłów w Czarnej Dąbrówce. Impreza była zaplanowana na początek maja. Była, bo się nie odbędzie. Termin ma być podany w późniejszym czasie. Podobnie jest ze wszystkimi planowanymi obchodami Dnia św. Floriana. Strażacy także swoje święto mają zawieszone. Tak jak Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze młodzieżowych Drużyn OSP. Kościerzyna i powiat kościerski

W powiecie kościerskim odwołano już Batalię Napoleońską, którą od lat organizowano w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Każdego roku ta impreza przyciągała tłumy turystów. Niestety, wszystko wskazuje na to, że podobny los spotka tez inne duże imprezy. Obecnie Kościerski Dom Kultury rozważa, co będzie z Dniami Kościerzyny. - Trwają negocjacje z menadżerami zespołów, które miały wystąpić w Kościerzynie w czasie wakacji - mówi Jan Dittrich, dyrektor Kościerskiego Domu Kultury. - Chcielibyśmy koncerty z udziałem tych wykonawców przesunąć na przyszły rok. Jak wiadomo, sytuacja jest wyjątkowa, a koncerty nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od obu stron.

Puck i powiat pucki

Nie wiadomo co z corocznym Marszem Śledzia. Winny przeszkodom jest nie tylko koronawirus w powiecie puckim, ale też stanowisko Urzędu Morskiego, który zaleca by wyprawę przez Zatokę Pucką przesunąć z sierpnia 2020 na... czerwiec 2020. - I straszno i smutno! - komentuje Radosław Tyślewicz, pomysłodawca Marszu. - Nie planowałem uśmiercać imprezy.

Czytaj także Koronawirus. Odwołane imprezy w Trójmieście

Malbork

W Malborku na razie oficjalnie jeszcze żadne wydarzenie plenerowe nie zostało odwołane. Ale nawet burmistrz przyznaje, że najbardziej znane Oblężenie Malborka w 99 proc. się nie odbędzie.

Już wiadomo, że te imprezy, mniejsze i większe, które wiązałyby się z gromadzeniem publiczności, zaplanowane na maj w Malborku na pewno nie dojdą do skutku. Natomiast wciąż nie ma komunikatu o odwołaniu wydarzeń czerwcowych, na czele ze świętem miasta. Na Dni Malborka zapowiadane były występy gwiazd, które miał zapewnić partner w ramach trasy organizowanej przez Radio RMF MAXXX.

Zdaniem burmistrza, los tegorocznego świętowania jest już właściwie przesądzony. Decyzja, że Dni Malborka nie będzie, już zapadła. Czekamy tylko na informację, czy trasa koncertowa została całkowicie odwołana, czy też podejmowana będzie próba przeniesienia jej na inny termin – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka. Skoro więc koncertów pod gołym niebem nie da się w bezpieczny sposób zorganizować, pytanie, co z kolejnym wydarzeniem, czyli Oblężeniem Malborka, którego miasto jest współorganizatorem. I w tym przypadku organizatorzy zwlekają z całkowitym skreśleniem go z kalendarza. Jednak im bliżej lipca, tym bardziej widać, że tegoroczny sezon raczej nie będzie sprzyjał podróżom. A to właśnie turystów miała kusić oblężeniowa oferta przygotowywana wspólnie przez Muzeum Zamkowe i malborski magistrat. Słuchając włodarza, wielkiej nadziei nie ma. Patrząc na to, co jest obecnie odwoływane, to organizowanie tego typu imprez w 99 proc. nie jest możliwe. Trudno, by inscenizacja oblężenia Malborka odbyła się bez publiczności. Chyba, że zostanie odegrana przez rekonstruktorów przy pustych trybunach i będzie transmitowana w telewizji, jak mecze, bo przecież piłkarze też chcą dokończyć tegoroczne rozgrywki

– mówi Marek Charzewski. Jeszcze niedawno burmistrz mówił nam, że organizację inscenizacji uzależnia od decyzji organizatorów Dni Grunwaldu, tłumacząc, że rekonstruktorzy przemieszczają się z miejsca na miejsce.

Przypomnijmy, że Urząd Miasta Malborka do tej pory odpowiadał za część spektaklową, a Muzeum Zamkowe za resztę atrakcji, ale instytucja kultury w tym roku chce je ograniczyć tylko do jarmarku rzemiosł średniowiecznych. W zamku, w związku z epidemią, nie odbędzie się tegoroczna Noc Muzeów, na październik przeniesiona została duża konferencja naukowa pt. "Prusy Królewskie i Malbork w okresie staropolskim (w 360 rocznicę pokoju oliwskiego)", a na rok 2021 – prestiżowe, międzynarodowe biennale ekslibrisu współczesnego. Odwoływane są też inne wydarzenia w powiecie malborskim. Już 25 marca władze gminy Nowy Staw oraz dyrektor Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki podjęli decyzję o zrezygnowaniu ze wszystkich imprez plenerowych do końca sierpnia.

Sytuacja związana z epidemią jest wyjątkowa, a skala problemu jest ogromna i narasta. W związku z powyższym Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki jest zmuszone do podjęcia trudnej, ale jakże ważnej decyzji w perspektywie czasu. To sytuacja bez precedensu w historii funkcjonowania naszej jednostki – informował Krzysztof Osijewski, dyrektor NCKiB. Decyzja trudna, bo chodzi o imprezy, które już zapisały się na stałe w kalendarzu nie tylko w powiecie, ale w skali województwa i szerzej, jak choćby festiwal disco-polo Żuławy w Rytmie Disco (miał się odbyć 11 lipca) czy planowane na maj zlot miłośników samochodów z grupy VAG czy zlot kierowców ciężarówek Truck Show Nowy Staw.

W Starym Polu zostały odwołane kwietniowe Wiosenne Targi Ogrodnicze. Nie ma jeszcze decyzji, co z XXVII Żuławskimi Targami Rolnymi i towarzyszącej im XXI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych (20-21 czerwca)

Sztum i powiat sztumski

Jeżeli chodzi o powiat sztumski, na razie zapadły decyzje o odwołaniu dwóch dużych imprez: 3 maja w Sztumie odbyć się miał XXX Sztumski Międzynarodowy Bieg Solidarności (w jego ramach rozgrywane są też Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Biegu na 10 km) z udziałem kilkuset zawodników z całej Polski. Zawody odwołano. Tego samego dnia - 3 maja - odbyć się miała Majówka w Dzierzgoniu na Wzgórzu Zamkowym. Udział w niej wziąć miała czołówka polskich strongmenów. Także została odwołana.

W najbliższych miesiącach nie były planowane inne duże imprezy, dopiero we wrześniu jest ich sporo, ale co do nich jeszcze decyzje nie zapadły. Nowy Dwór Gdański i powiat nowodworski

W powiecie nowodworskim nie ma imprez masowych w myśl rozumienia ustawy. Są mniejsze wydarzenia, które stoją pod znakiem zapytania.

Impreza nazywana pierwotnie Dniami Żuław w ostatnich latach zmieniała swoją nazwę. Odbywała się jako Dni Nowego Dworu Gdańskiego oraz Przystanek Żuławy. Podczas festynu na scenie występowały takie gwiazdy jak Quebonafide, Zuza Jabłońska, B.R.O. czy zespół Video. Impreza odbywała się zawsze pod koniec czerwca w Nowym Dworze Gdańskim. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski zapowiedział, że w tym roku nie ma co liczyć na to, że Dni Żuław się odbędą. - Od maja do końca sierpnia nie będziemy organizować żadnych imprez. Może we wrześniu odbędzie się jakiś mały koncert, w ramach zastępstwa za Dni Żuław – zapowiada. Festiwal form ulicznych Hybzio. Prezentowane są tam małe formy ulicznej sztuki. Występują tam między innymi teatry uliczne, performerzy i tzw. wędrowni artyści. To dosyć kameralne wydarzenie o rodzinnym charakterze (w szczycie widownia nie przekroczyła 300 osób). Poza samymi występami odbywają się też warsztaty kreatywne, w zeszłym roku wokalne i ,,no waste”. Organizatorom imprezy, Żuławskiemu Ośrodkowi Kultury zależy na tym, by festiwalu nie odwoływać.

- To nie jest impreza masowa, która odbywa się na przełomie lipca i sierpnia. Na razie czekamy co przyniesie przyszłość. Aktualnie nie ma żadnych wytycznych czy aktu prawnego, który w jakiś sposób by to determinował - mówi dyrektorka ŻOK-u Monika Jastrzębska-Opitz. Dzień Osadnika to święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, które ma służyć wszystkim mieszkańcom, jako pretekst do wspólnego pochylenia się nad trudną historią Żuław i uczczenia pamięci przodków, którzy przybyli po wojnie na tereny Żuław. Uczestnicy w strojach ludowych i akompaniamencie muzyki maszerują przez miasto pod Żuławski Park Historyczny. Dodatkowo co roku organizowane są inscenizacje historyczne, pamiątkowe zdjęcia grupowe, występy ludowe, tańce, śpiew, animacje dla dzieci i wykłady historyczne. Charakterystycznym elementem jest też osadniczy poczęstunek, który serwują autentyczne gospodynie - córki żuławskich osadników.

- Na tę chwilę impreza nie jest odwołana. Nie ukrywam, że zależy nam na tym, żeby się odbyła. To wspaniałe wydarzenie, mające w sobie mnóstwo energii. Na razie czekamy na rozwój wydarzeń, do jesieni może się jeszcze wiele zmienić - wyjaśnia Mariola Mika z Klubu Nowodworskiego. Kartuzy i powiat kartuski

W powiecie kartuskim odwołano już Przebojową Majówkę w Stężycy. To największa impreza disco polo na Pomorzu - Przebojowa Majówka w Stężycy co roku ściąga tłumy, jakie trudno znaleźć gdziekolwiek indziej w regionie. Organizatorzy prezentują na niej muzyków najpopularniejszych i najbardziej docenionych przez publiczność. W ubiegłym roku na scenie stężyckiego amfiteatru wystąpili m.in.: Mig, Classic, Piękni i Młodzi, Andre, Boys, Power Play, Playboys, Defis, M-Power, Czadoman, Jorrgus, Extazy, Top Girls, Jesica i Miły Pan. W tym roku Przebojowa Majówka odbywałaby się już po raz szósty.

Odwołano również Truskawkobranie, największą imprezę plenerową na Kaszubach, odbywającą się corocznie na przełomie czerwca i lipca na Złotej Górze. Wydarzenie służy przede wszystkim promocji kaszubskiej truskawki i Kaszub. Towarzyszą mu festyn ludowy, jarmark, konkursy (np. na "Najładniejsze stoisko truskawkowe") i występy gościnne znanych wykonawców polskich i zagranicznych. W ubiegłym roku na scenie wystąpili tu m.in. Grzegorz Chyży i Roksana Węgiel. W tym roku nie odbędą się także Dni Kartuz. Sztandarowa impreza powiatu kartuskiego w ubiegłym roku powróciła na kartuski Rynek. Wydarzenie łączy w sobie część artystyczną, w trakcie której występują największe gwiazdy muzyki z całej Polski (w 2019 byli to m.in. Maciej Maleńczuk, Strachy na Lachy oraz Lady Pank) z wręczeniem „Pereł Kaszub” - Nagrody Starosty Kartuskiego.

Przetoczyno w gminie Szemud

W kwietniu po raz czwarty Przetoczyno miało się stać kaszubską stolicą fanów fiata126p. Niestety, z powodu panującej epidemii koronawirusa impreza w tym terminie się nie odbędzie. Współpraca: Tomasz Chudzyński, Tomasz Smuga, Danuta Strzelecka-Jakubek, Jagoda Kicka, Maria Sowisło, Joanna Surażyńska, Piotr Niemkiewicz, Radosław Konczyński, Piotr Piesik, Maciej Krajewski, Patryk Phillipp

