Koronawirus na Pomorzu. Wyzdrowiały dwie pierwsze osoby zakażone koronawirusem. To pacjenci z powiatu gdańskiego

Mamy w województwie pomorskim dwie osoby uznawane za ozdrowieńców – informuje dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Tomasz Augustyniak. To pacjenci z powiatu gdańskiego. Przypomnijmy, że to właśnie tam 14 marca doszło do pierwszych zakażeń koronawirusem.